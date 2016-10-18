Е-декларування: вже відзвітували майже 12 тисяч чиновників

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Вівторок, 18 жовтня 2016, 01:14

Станом на вечір 17 жовтня е-декларації подали вже майже 12 тисяч посадовців. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Нацагентства з питань запобігання корупції Наталя Корчак.

"На вечір понеділка, на 18:38, у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 11 747 декларацій", - повідомила Корчак.

Вона додала, що у системі працює 41 тисяча користувачів.

У свою чергу Дмитро Чаплинський - радник Світового банку, одного з міжнародних партнерів НАЗК з підготовки системи електронних декларацій - зазначив, що у системі - 11747 документів, а щорічних декларацій з них - трохи менше 10 тисяч.

Як відомо, чиновники мають подати електронні декларації за минулий рік до 1 листопада, згідно із законом "Про запобігання корупції". Подана інформація бути відкритою, її перевірятимуть детективи НАЗК.

Українська правда 

Теми: декларація
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