Е-декларування: вже відзвітували майже 12 тисяч чиновників

Станом на вечір 17 жовтня е-декларації подали вже майже 12 тисяч посадовців.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Нацагентства з питань запобігання корупції Наталя Корчак.

"На вечір понеділка, на 18:38, у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 11 747 декларацій", - повідомила Корчак.

Вона додала, що у системі працює 41 тисяча користувачів.

У свою чергу Дмитро Чаплинський - радник Світового банку, одного з міжнародних партнерів НАЗК з підготовки системи електронних декларацій - зазначив, що у системі - 11747 документів, а щорічних декларацій з них - трохи менше 10 тисяч.

Як відомо, чиновники мають подати електронні декларації за минулий рік до 1 листопада, згідно із законом "Про запобігання корупції". Подана інформація бути відкритою, її перевірятимуть детективи НАЗК.

Українська правда