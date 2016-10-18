Недовольные скандальным строительством на "Героев Днепра" перекрывали дорогу

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Вторник, 18 октября 2016, 01:58

Вечером 17 октября у станции метро "Героев Днепра", где ведется скандальное строительство ТРЦ, активисты перекрывали движение транспорта.

Согласно видео с места события, обнародованном в сети, на месте присутствовала полиция, между правоохранителями и митингующими произошла стычка.

К митингующим присоединились нардепы Егор Соболев и Семен Семенченко.

Как отметил Соболев, инициативная группа жителей во вторник, 18 октября, должна предоставить трех человек, которые смогут "на месте контролировать, что (в строительстве) относится к метро, а что - к возможному ТРЦ".

Соболев добавил, что на заседании земельной комиссии Киевсовета депутаты "Самопомочи" поддержат проект решения о расторжении договора аренды с застройщиками: "Потеряют права на землю - соответственно, потеряют право на любое строительство", пояснил он.

Также отмечается, что один из митингующих в суд подал иск против застройки территории.

"Суд еще до решения дела по существу может принять решение об остановке строительства. Если вы получите такое решение, оно может стать основанием, чтобы не дозоляты разрешать строительство здесь", - добавил Соболев.

Украинская правда 

Темы: Киев строительство метро
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