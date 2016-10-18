Незадоволені скандальним будівництвом на "Героїв Дніпра" перекривали дорогу

Увечері 17 жовтня біля станції метро "Героїв Дніпра", де ведеться скандальне будівництво ТРЦ, активісти перекривали рух транспорту.

Згідно відео з місця події, оприлюдненому в мережі, на місці була присутня поліція, між правоохоронцями та мітингувальниками відбулася сутичка.

До мітингувальників приєдналися нардепи Єгор Соболєв та Семен Семенченко.

Як зазначив Соболєв, ініціативна група мешканців у вівторок, 18 жовтня, має надати трьох людей, які зможуть "на місці контролювати, що (на будівництві) відноситься до метро, а що - до можливого ТРЦ".

Соболєв додав, що на засіданні земельної комісії Київради депутати "Самопомочі" підтримають проект рішення про розірвання договору оренди з забудовниками: "Втратять право на землю - відповідно, втратять право на будь-яке будівництво.

Також зазначено, що одним з мітингарів до суду подано позов проти забудови території .

"Суд ще до вирішення справи по суті може прийняти ухвалу про зупинення будівництва. Якщо ви її отримаєте, вона може стати підставою, щоб не дозоляти будівництво тут", - додав Соболєв.

Як відомо, будівництво торгового центру почалося у липні. Громадськості повідомили про те, що на ділянці проводять зміцнення ґрунтів. На початку серпня на виході зі станції метро "Героїв Дніпра" поряд з оголошенням про проведення робіт з укріплення грунтів повісили проект майбутнього ТЦ. 7 вересня забудовники почали зносити один з вестибюлів станції.

Невдоволені мешканці Києва проводили неодноразові пікети проти забудови, петиція до Київради з вимогою зупинити будівництво набрала 10 тисяч підписів, необхідних для її розгляду.

У свою чергу столична влада оприлюднила протокол громадських слухань щодо будівництва торгово-розважального центру над метро "Героїв Дніпра", з якого випливає, що міська громада нібито підтримує цей проект, хоча раніше проводила акції протесту проти будівельних робіт.

Українська правда