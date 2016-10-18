ОБСЕ зафиксировала 607 взрывов на Донбассе за два дня

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Вторник, 18 октября 2016, 10:37

Сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 435 взрывов в Донецкой области и 172 взрывов – в Луганской области 15-16 октября.

Об этом идет речь в отчете миссии от 17 октября, обнародованном на официальном сайте миссии.

СММ отметила, что ситуация с безопасностью в районах к северо-востоку и востоку от Мариуполя, где 16 октября было зафиксировано свыше 50 процентов всех нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, остается нестабильной.

В отчете указано, что миссия продолжает осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств и настаивать на необходимости получения неограниченного доступа к участкам разведения в районах н. п. Станица Луганская, н. п. Золотое и н. п. Петровское, как предусмотрено Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.

Эксперты сетуют, что обе стороны пока что полностью не выполнили данные задачи ни на одном из трех согласованных участках разведения.

Украинская правда

Темы: Донбасс ОБСЕ
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