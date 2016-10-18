Порошенко, Меркель, Олланд и Путин наконец согласовали встречу

19 октября в Берлине состоится встреча глав государств в "нормандской формате".

О таких итогах телефонного разговора в трехстороннем формате с участием президента Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда и канцлера ФРГ Ангелы Меркель сообщает пресс-служба Порошенко.

"Собеседники договорились провести 19 октября во Берлине встречу глав государств в нормандском формате для побуждения России выполнить Минские договоренности в части безопасности", - сказано в сообщении.

Однако из сообщения нельзя понять, приглашен и будет ли присутствовать президент РФ Владимир Путин.

Во время телефонного разговора, который Порошенко провел, находясь с официальным визитом в Норвегии, собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Президент Украины отметил важность общей позиции Украины и стран Европейского союза накануне саммита Европейского Совета, который состоится 20-21 октября 2016 года в Брюсселе, где будет рассмотрена стратегия отношений с Россией.

Позднее пресс-секретарь правительства Германии объявил о том, что 19 октября в Берлине состоится встреча в "нормандском формате", передает РБК.

По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель, а также президента Франции, Украины и России Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Владимир Путин согласовали встречу в Берлине в "нормандском формате" 19 октября, пишет Reuters со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффен Зейберта.

По его словам, Меркель пригласила других представителей "нормандской четверки" в Берлин на переговоры. Обсуждаться будет имплементация минских соглашений, а также "дальнейшие шаги" по урегулированию ситуации в Украине, отметил Зейберт.

В понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что до 19 октября "осталось совсем мало времени", а ясности по встрече в "нормандском формате" пока нет, тем не менее, работа продолжается.

Россия блокировала проведение встречи в нормандском формате еще летом. 24 августа президент Петр Порошенко высказывал надежду, что "Нормандский формат" переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе будет реанимирован в ближайшее время.

31 августа Порошенко заявлял, что украинская сторона согласовала с Францией и Германией возобновления работы "нормандского формата".

5 сентября Путин заявил, что "Россия этот формат будет поддерживать".

С тех пор встречи в нормандском формате так и не было.

Последняя встреча в "нормандском формате" состоялась в мае.

Украинская правда