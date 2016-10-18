Разведение под Станицей Луганской пока невозможно – штаб

00
0
Вторник, 18 октября 2016, 13:06

В штабе АТО констатируют невозможность разведения сил и средств в соответствии с рамочным соглашением от 21 сентября на участке возле Станицы Луганской вследствие продолжения обстрелов боевиками.

Об этом на брифинге во вторник сказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, отвечая на уточняющие вопросы.

Он напомнил, что разведение произошло в населенных пунктах Золотое и Петровское.

"Что касается Станицы Луганской, то там из-за регулярных провокационных обстрелов противника эти действия невозможны. Поскольку согласно условиям разведения сил и средств предполагается 7 дней непрерывной тишины", – сказал полковник.

По словам Лысенко, украинская сторона готова к этим действиям, подготовлены площадки для отвода сил и средств, о чем известно наблюдателям миссии ОБСЕ.

"Но из-за постоянных обстрелов боевиков эти действия (отвод сил и средств - ред.) пока невозможны", – отметил спикер АТО.

Валентина Романенко, УП

Темы: Минские соглашения Луганская область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Труп Минска: как его "продать" западным партнерам? 18 октября 2016, 12:32
Порошенко, Меркель, Олланд и Путин наконец согласовали встречу 18 октября 2016, 11:05
Боевики продолжают нарушать "тишину", больше всего - в направлении Мариуполя 18 октября 2016, 07:06
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Кабмин предложит украинцам платить за коммуналку в рассрочку
Троян: в деле Шеремета есть прогресс
Порошенко о встрече с Путиным: оптимизма мало
Среди 45 стран Трамп победил бы только в России – опрос
Все новости
#ЯНеБоюсьСказати

Истории флешмоба #ЯНеБоюсьСказати вошли в выставку Йоко Оно в музее Рейкьявика

Цените каждое мгновение

Дочь повезла маму в путешествие после смерти бабушки