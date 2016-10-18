Разведение под Станицей Луганской пока невозможно – штаб

В штабе АТО констатируют невозможность разведения сил и средств в соответствии с рамочным соглашением от 21 сентября на участке возле Станицы Луганской вследствие продолжения обстрелов боевиками.



Об этом на брифинге во вторник сказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, отвечая на уточняющие вопросы.



Он напомнил, что разведение произошло в населенных пунктах Золотое и Петровское.



"Что касается Станицы Луганской, то там из-за регулярных провокационных обстрелов противника эти действия невозможны. Поскольку согласно условиям разведения сил и средств предполагается 7 дней непрерывной тишины", – сказал полковник.



По словам Лысенко, украинская сторона готова к этим действиям, подготовлены площадки для отвода сил и средств, о чем известно наблюдателям миссии ОБСЕ.



"Но из-за постоянных обстрелов боевиков эти действия (отвод сил и средств - ред.) пока невозможны", – отметил спикер АТО.



Валентина Романенко, УП