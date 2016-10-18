СМИ: Матиос – главный кандидат на должность директора ГБР

Главный военный прокурор Анатолий Матиос является наиболее вероятным кандидатом на должность директора Государственного бюро расследований.

Об этом сообщил информированный источник "Українських новин".

"Он – главный и наиболее вероятный будущий директор Госбюро расследований", – сказал собеседник агентства.

По его словам, Матиос хочет уйти из Генпрокуратуры и принять новый "вызов", особенно учитывая то, что Госбюро расследований будет главным органом по следствию, а у прокуратуры подобных функций уже не будет.

По словам собеседника, кандидатуру Матиоса поддерживают и президент Петр Порошенко, и премьер-министр Владимир Гройсман. Тем более, что военный прокурор, хорошо себя зарекомендовал на должности в Генпрокуратуре.

Как известно, конкурсная комиссия по отбору руководства Государственного бюро расследований окончательно отказалась допустить начальника департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюка к конкурсу на должность директора бюро.

С 10 мая по 8 июня комиссия принимала документы от кандидатов на должность директора Госбюро расследований, его первого заместителя и заместителя.

Документы на должности руководства Государственного бюро расследований подал 81 кандидат.