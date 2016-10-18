ЗМІ: Матіос – головний кандидат на посаду директора ДБР

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Вівторок, 18 жовтня 2016, 15:08

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос є найбільш імовірним кандидатом на посаду директора Державного бюро розслідувань.

Про це повідомило інформоване джерело "Українських новин".

"Він – головний і найбільш імовірний майбутній директор Держбюро розслідувань", – сказав співрозмовник агентства.

З його слів, Матіос хоче піти з Генпрокуратури й прийняти новий "виклик", особливо з огляду на те, що Держбюро розслідувань буде головним органом зі слідства, а в прокуратури подібних функцій уже не буде.

За словами співрозмовника агентства, кандидатуру Матіоса підтримують і президент Петро Порошенко, і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Тим більше, що військовий прокурор добре себе зарекомендував на посаді в Генпрокуратурі.

Як відомо, конкурсна комісія з відбору керівництва Державного бюро розслідувань остаточно відмовилася допустити начальника департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюка до конкурсу на посаду директора бюро.

Із 10 травня до 8 червня комісія приймала документи від кандидатів на посаду директора Держбюро розслідувань, його першого заступника та заступника.

Документи на посади керівництва Державного бюро розслідувань подав 81 кандидат.

Теми: ДБР прокуратура Генпрокуратура
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Коментарі — 2
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IP: 109.66.80.---dk565618.10.2016 16:03
После его расследования покушения на Шокина по тепловизору, он самая подходящая кандидатура! Вот так всегда!
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IP: 194.44.160.---Семенен18.10.2016 15:42
Стоп-стоп, а як же його маєтки? Він пояснив різке збільшення статків від того моменту, як почав кришувати зону АТО?
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