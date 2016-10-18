Боевики во вторник стреляли преимущественно из тяжелого вооружения

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Вторник, 18 октября 2016, 18:49

Пророссийские боевики 35 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции во вторник.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования 30 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, большинство из которых из тяжелого вооружения.

"В районе Лебединского нарушения режима тишины состоялись из ствольной артиллерии калибра 122-мм, в Широкино и Водяном, кроме 122 калибра, враг применял артиллерию калибра 152-мм, а в направлении защитников Талаковки и Красногоровки - пулеметы крупного калибра, огонь БМП, гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

В то же время на Луганском направлении состоялось 4 вооруженных провокации.

В частности, из минометов калибра 120-мм в районе Новозвановки, в Крымском - из стрелкового оружия и гранатометов.

"На Донецком направлении российско-оккупационные войска 1 раз обстреляли силы АТО в Авдеевке, применив при этом одновременно целый арсенал оружия малого калибра", - сообщили в пресс-центре.

Украинская правда

Темы: АТО
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