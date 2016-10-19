В Чехии задержали подозреваемого в атаках на США российского хакера

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Среда, 19 октября 2016, 01:43

Сотрудники чешской полиции задержали в центре Праги гражданина России, который подозревается в совершении хакерских атак на сайты в США.

Об этом сообщает РБК.

В сообщении полицейского управления Чехии указывается, что задержание гражданина России, подозреваемого в хакерских нападениях в Соединенных Штатах стало возможно благодаря сотрудничеству криминальной полиции с ФБР. Операция по поимке началась в течение 12 часов после получения первой оперативной информации и выдачи на задержание "красного ордера" Интерпола.

Указывается, что хакер жил в гостинице в центре Праги, а по центру чешском столицы передвигался на дорогой машине вместе со своей подругой.

В МВД Чехии указывают, что появление сотрудников криминальной полиции в отеле стало для подозреваемого такой неожиданностью, что он не оказал никакого сопротивления, однако потерял сознание. В результате ему пришлось оказывать медицинскую помощь, а затем и госпитализировать.

В чешской полиции заявляют, что теперь власти страны решают вопрос об экстрадиции подозреваемого в США.

Официальных комментариев российских властей пока не поступало. Имя задержанного в чешской полиции не назвали. 

Темы: Чехия хакеры США Росcия
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