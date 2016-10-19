У Чехії затримали підозрюваного в атаках на США російського хакера

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Середа, 19 жовтня 2016, 01:43

Співробітники чеської поліції затримали в центрі Праги громадянина Росії, якого підозрюють у скоєнні хакерських атак на сайти в США

Про це повідомляє РБК.

У повідомленні поліцейського управління Чехії вказується, що затримання громадянина Росії, підозрюваного в хакерських нападах в Сполучених Штатах стало можливо завдяки співпраці кримінальної поліції з ФБР. Операція по затриманню почалася протягом 12 годин після отримання першої оперативної інформації і видачі на затримання "червоного ордера" Інтерполу.

Вказується, що хакер жив в готелі в центрі Праги, а по центру чеської столиці пересувався на дорогій машині разом зі своєю подругою.

У МВС Чехії вказують, що поява співробітників кримінальної поліції в готелі стала для підозрюваного такою несподіванкою, що він не чинив ніякого опору, проте втратив свідомість. В результаті йому довелося надавати медичну допомогу, а потім і госпіталізувати.

У чеській поліції заявляють, що тепер влада країни вирішує питання про екстрадицію підозрюваного в США.

Офіційних коментарів російської влади поки не надходило. Ім'я затриманого в чеській поліції не назвали.

Теми: Чехія хакери США Росія
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