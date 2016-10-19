В "ДНР" хотят отбирать жилье людей, которые выехали из ОРДЛО

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Среда, 19 октября 2016, 02:42

Террористы хотят отбирать недвижимость "врагов народа", которые поехали с оккупированных территорий.

Об этом в эфире одного из телеканалов, подконтрольных боевикам, заявила лицо, называет себя "мэром" Донецкая Игорь Мартынов, передает УНИАН.

При этом, по словам Мартынова, у террористов есть "полный список недостроенных и заброшенных домов".

"Я бы не хотел огульно это делать, надо подходить очень четко: кто действительно наш враг. Надо все это законодательно прописать и тогда уже должен возникать вопрос: если это враг народа, значит у него конфисковывается движимое, недвижимое имущество и тогда это становится народным", - заявил он.

Темы: "ДНР" права человека
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