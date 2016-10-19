Осужденных большевиками атаманов Холодного Яра реабилитировали

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Среда, 19 октября 2016, 03:19

18 октября Апелляционный суд Киевской области наконец реабилитировал атаманов Холодного Яра и Черного Леса, которые боролись против большевиков и были приговорены к смертной казни в 1923 году.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в facebook.

"В вторник, 18 октября 2016 года, по заявлению прокурора Киевской области, решением апелляционного суда Киевской области реабилитированы атаманы Холодного Яра и Черного Леса - Иларион Завгородний (Загородний), МефодийГолик-Железняк, Юрия Дроботковкий (он же Чернота), командир 2 го Синего полка 1-й Синей дивизии Константин Получи-Воля, Иван Ляшенко и другие, которые принимали участие в освободительной борьбе начала ХХ века за утверждение украинской государственности, исторического единства земель, консолидации общества, укрепления международного авторитета", - написал он.

По его словам, суд установил, что доказательства, подтверждающие вину в совершении инкриминируемого им преступления, в материалах уголовного дела отсутствуют, что противоречит ст. 2 Закона Украины "О реабилитации жертв политических репрессий на Украине".

Кроме того, установлено, что повстанцев судили по закону, который не действовал в момент совершения ими действий, которые Уголовный кодекс УССР определял преступлением.

"С учетом приведенных выводов прокуратура Киевской области отстояла свою принципиальную позицию относительно признания необоснованным осуждения атаманов Холодного Яра и Черного Леса к высшей мере наказания - расстрелу с конфискацией имущества и добилась их реабилитации", - написал Луценко.

Дело № 1136/1923 рассматривалось в суде по иску прокуратуры (к генеральному прокурору поступило обращение граждан по поводу реабилитации Холодноярских повстанцев), сторона прокуратуры высказывала свою позицию в том ключе, что это были герои Украины, а не преступники, и суд должен восстановить историческую справедливость.

Атаманов Холодного Яра впервые могли реабилитировать еще в 1994 году, однако прокуратура Киевской области отказался пересматривать дело.

Темы: прокуратура суд история
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