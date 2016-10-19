Засуджених більшовиками отаманів Холодного Яру реабілітували

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Середа, 19 жовтня 2016, 03:19

18 жовтня Апеляційний суд Київської області нарешті реабілітував отаманів Холодного Яру і Чорного Лісу, які боролися проти більшовиків і були засуджені до страти у 1923 році.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко у facebook.

"У вівторок, 18 жовтня 2016 року, за заявою прокурора Київської області, рішенням апеляційного суду Київської області реабілітовано отаманів Холодного Яру і Чорного Лісу - Іларіона Завгороднього (Загороднього), Мефодія Голик-Залізняка, Юрія Дроботковського (він же Чорнота), командира 2-го Синього полку 1-ї Синьої дивізії Кость Здобудь-Воля, Івана Ляшенка та інших, які брали участь у визвольній боротьбі початку ХХ століття за утвердження української державності, історичної єдності земель, консолідації суспільства, зміцнення міжнародного авторитету", - написав він.

За його словами, суд встановив, що докази, які б підтверджували вину у вчиненні інкримінованого їм злочину, в матеріалах кримінальної справи відсутні, що суперечить ст. 2 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні".

Крім того, встановлено, що повстанців засуджено за законом, який не діяв на час вчинення ними дій, які Кримінальний кодекс УРСР визначав злочином.

"З урахуванням наведених висновків прокуратура Київської області відстояла свою принципову позицію щодо визнання необґрунтованим засудження отаманів Холодного Яру і Чорного Лісу до вищої міри покарання – розстрілу з конфіскацією майна та домоглася їх реабілітації", - написав Луценко.

Справа № 1136/1923 розглядалася в суді за позовом прокуратури (до генерального прокурора надійшло звернення громадян з приводу реабілітації Холодноярських повстанців), сторона прокуратури висловлювала свою позицію в тому ключі, що це були герої України, а не злочинці, і суд має відновити історичну справедливість.

Отаманів Холодного Яру вперше могли реабілітувати ще у 1994 році, однак прокуратура Київської області відмовилася переглядати справу.

Теми: прокуратура суд історія
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