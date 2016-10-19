На выходные синоптики обещают потепление

В Украине 22-23 октября ожидается потепление, местами с небольшим дождем.



Об этом сообщает в среду пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.



Таким образом, по прогнозам синоптиков, 20-21 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь на крайнем западе страны небольшой дождь.



Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, 21 октября в западных областях отдельные порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, на побережье морей, местами и в западных областях 1-6 ° тепла; днем 5-10°, в южной части и на Закарпатье до 14°.



В то же время 22-23 октября в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской областях, 23 октября и на Киевщине и юге страны небольшой дождь; на остальной территории без осадков.



Температура ночью 1-7° тепла, 22 октября на севере Левобережья около 0°; днем 5-11° тепла, на юге страны, 23 октября и в Закарпатье 9-14°.



Украинская правда