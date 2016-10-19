Лутковская хочет рассекретить стенограммы заседаний Кабмина

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Среда, 19 октября 2016, 12:27

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская просит признать неконституционными положения Конституции и закона о Кабинете министров предусматривающих, что стенограмма заседания правительства носит конфиденциальный характер.

Об этом сообщает в среду пресс-служба омбудсмана.

Лутковская обратилась в Конституционный суд с просьбой признать не соответствующим положениям части первой статьи 8, части второй в сочетании с частью третьей статьи 34 Конституции положения части девятой статьи 46 закона "О Кабинете министров" в части, предусматривающей, что стенограмма заседания правительства является внутренним рабочим документом Кабинета министров и имеет конфиденциальный характер.

По словам омбудсмана, обжалуемое положение устанавливает абсолютное ограничение права независимо от того, требуют ли этого защищенные интересы, исключает возможность обеспечивать баланс интересов в каждом конкретном случае с учетом личности спрашивающего, характера информации, которую содержит соответствующая стенограмма, роли такой информации в общественной дискуссии о значимых для общества вопросов.

Согласно регламенту Конституционного суда, конституционное представление передано на изучение в секретариат суда.

Украинская правда

Темы: Кабинет министров КС
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