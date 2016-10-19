Рада провела параллель Сирия – Донбасс и просит мир давить на Путина

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Среда, 19 октября 2016, 12:37

Верховная Рада призывает стороны конфликта в Сирии прекратить активные боевые действия, соблюдать режим прекращения огня и вступить в переговоры для урегулирования конфликта.

За соответствующий проект постановления №5214 проголосовал 241 депутат.

В обращении к международным организациям, парламентам государств-членов ОБСЕ и Организации исламского сотрудничества касательно событий в Сирии Верховная Рада отмечает, что "Россия сейчас безнаказанно ведет две параллельных войны – одну на Донбассе, другую – в Сирии".

"Как и на Донбассе, в Сирии Россия, беря на себя обязательства по деэскалации конфликта, сразу их нарушала и лишь разжигала насилие путем развертывания войск, поставляя оружие и боеприпасы, ведением боевых действий и распространением пропаганды образца середины прошлого века", – заявляет украинский парламент.

Нардепы называют недопустимой безнаказанность сирийского режима и его союзников в уничтожении мирного населения, в частности, в Алеппо 19 сентября.

"Мы видим схожесть в проведении агрессивной политики России как по отношению к Украине, так и Сирии. Используя лозунг противостояния с международным терроризмом как прикрытие, российские власти нацелены на создание зон нестабильности во всех регионах, которые она считает сферой своего влияния и поддержки диктаторских режимов", – заявляет Верховная Рада.

"Подчеркиваем существование острой угрозы разжигания полномасштабной межконфессионной войны в регионе Ближнего Востока из-за событий в Сирии, а также использование Россией территории незаконно аннексированного Крыма как военного форпоста для поддержки военной операции в Сирии", – добавляет парламент.

В заявлении сказано, что "Россия бесстыдно хвалится удачным испытанием современного оружия в Сирии", жертвы которого есть среди тех 300 тысяч человек, которые считаются погибшими, продолжает играть "деструктивную роль в вопросе мирного урегулирования сирийского конфликта" и "активно злоупотребляет своим правом вето в СБ ООН" на эту тему.

Верховная Рада призывает все причастные стороны содействовать созданию необходимых предпосылок для возобновления политического процесса урегулирования, направленного на создание инклюзивной переходной власти в Сирии, с дальнейшим принятием Конституции и проведением выборов.

В частности, стороны вооруженного конфликта в Сирии призывают прекратить активные боевые действия на всей территории Сирии, в частности в Алеппо, соблюдать режим прекращения огня и обеспечить условия для создания гуманитарных коридоров для эвакуации раненых.

Также ВР призывает стороны конфликта, в частности Россию, "отказаться от применения нападений неизбирательного характера и оружия неизбирательного действия, а также других запрещенных средств и методов ведения войны в ходе боевых действий на территории Сирии, в частности от применения авиации и артиллерии в местах скопления и проживания гражданского населения".

Также Украина просит Совбез ООН создать международную группу следователей по расследованию военных преступлений сирийского режима и РФ, а международные организации, в частности ООН и ЕС, "усилить давление на режим Путина" с целью принуждения России соблюдать права человека и международное гуманитарное право в ходе конфликта на территории Сирии и т.п.

Алена Рощенко, УП

Темы: Сирия Росcия Донбасс Верховная Рада
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