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Самолеты России и Сирии бомбили Алеппо

Пятница, 14 октября 2016, 02:58

Российские и сирийские самолеты 13 октября нанесли новые воздушные удары по сирийскому городу Алеппо.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Это произошло за несколько дней до переговоров, направленных на прекращение огня в Сирии.

По сообщению наблюдателей по правам человека в Сирии, базирующихся в Лондоне, более 20 воздушных ударов были нанесены по восточной части города, в результате чего погибли семь гражданских. В сообщении наблюдателей также говорится, что еще четыре человека погибли в результате артиллерийского обстрела.

На прошлой неделе Россия заблокировала принятие в Совете безопасности ООН резолюции, которая предусматривала прекращение воздушных ударов и полетов военной авиации над сирийским городом Алеппо. В Москве пояснили, что Россия ветировала проект резолюции по Сирии, так как проект "политизированный и имеет односторонний характер".

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Темы: РосcияСирия
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