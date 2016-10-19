Два поселка под Мариуполем и улицу в Авдеевке повредили боевики
Поселки Виноградный и Пищевик около Мариуполя испытали обстрелов со стороны боевиков в ночь на среду, 19 октября.
Об этом сообщает полиция в Донецкой области.
В Виноградном в результате разрыва снарядов пострадали две улицы и четыре жилых дома. Жертв среди мирного населения нет.
Начато досудебное расследование.
Под удар попали улицы Советская и Нижняя. На последней расположен дачный кооператив. Снаряды попали в приусадебные участки, взрывной волной повреждены окна, крыши, стены и хозздания в 4 домах, перебита газовая труба и линии электропередач. Жертв среди населения нет.
В Пищевике Волновахского района около 20:10 вторника вследствие артобстрела боевиков пострадал частный дом. Из-за взрыва снаряда дом, владельцы которого сейчас живут в Мариуполе, загорелся. Спасатели локализовали пожар.
По фактам обстрелов начато досудебное расследование по ч.1 ст.258 Уголовного кодекса Украины – "террористический акт".
Кроме того, во вторник около 18:00 в Авдеевке улица Леваневского попала под минометный обстрел боевиков. Значительные повреждения получили частные дома, расположенные вблизи "промзоны", сообщает полиция.
Пострадавших нет. Однако в среду утром владельцы пострадавших домов сообщили полиции, что остались без окон, крыш, повреждены стены, заборы. Значительно повредило автомобиль "Газель" в одном из дворов. Жертв и раненных сред мирного населения нет.
Открыто уголовное производство по ст. 258 УКУ "теракт".
"В целом за прошлый вечер и ночь на Донетчине разрушений претерпели 9 жилых домов", – добавляет в этом сообщении полиция.
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