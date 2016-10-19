Два селища під Маріуполем і вулицю в Авдіївці поруйнували бойовики

Селища Виноградне та Пищевик поблизу Маріуполя зазнали обстрілів із боку бойовиків у ніч на середу, 19 жовтня.

Про це повідомляє поліція в Донецькій області.

У Виноградному в результаті розриву снарядів постраждали дві вулиці та чотири житлових будинки. Жертв серед мирного населення немає.

Розпочато досудове розслідування.

Під удар потрапили вулиці Радянська й Нижня. На останній розташований дачний кооператив. Снаряди влучили у присадибні ділянки, вибуховою хвилею пошкоджено вікна, дахи, стіни та господарчі будівлі у 4 будинках, перебито газову трубу та лінії електропередач. Жертв серед населення немає.

У Пищевику Волноваського району близько 20:10 вівторка внаслідок артобстрілу бойовиків постраждав приватний будинок. Через вибух снаряду помешкання, власники якого зараз мешкають у Маріуполі, загорілося. Рятувальники локалізували пожежу.

За фактами обстрілів розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.258 Кримінального кодексу України – "терористичний акт".

Крім того, у вівторок близько 18:00 в Авдіївці вулиця Леваневського потрапила під мінометний обстріл бойовиків. Значних пошкоджень зазнали приватні будинки, розташовані поблизу "промзони", повідомляє поліція.

Постраждалих немає. Однак у середу зранку власники постраждалих будинків повідомили поліції, що залишилися без вікон, дахів, пошкоджено стіни, паркани. Значно пошкодило автомобіль "Газель" в одному з дворів. Жертв та поранених серед мирного населення немає.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 258 ККУ "теракт".

"Загалом за минулий вечір та ніч на Донеччині руйнувань зазнали 9 житлових будинків", – додає в цьому повідомленні поліція.

Олена Рощенко, УП