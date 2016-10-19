Четыре автомобиля кортежа делегации Совфеда Росии попали в ДТП

00
0
Среда, 19 октября 2016, 20:25

Четыре автомобиля сопровождения из кортежа делегации Совета Федерации попали в ДТП в Швейцарии во время движения в туннеле по дороге из аэропорта Цюриха в Берн.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе СФ, в машинах находились сопровождающие лица и представители СМИ.

В результате аварии никто не пострадал.

Кортеж продолжил движение по маршруту.

В пресс-службе добавили, что автомобили предоставлены швейцарской стороной.

Делегация верхней палаты российского парламента прибыла в Швейцарию с визитом. 20-21 октября члены Совфеда примут участие в сессии Ассоциации европейских сенатов, а также проведут ряд двусторонних встреч.

Темы: Росcия ДТП
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Возможность допроса Януковича по "скайпу" решит ростовский суд – СМИ 19 октября 2016, 16:38
Оккупанты задержали архиепископа УПЦ КП на админгранице с Крымом 19 октября 2016, 13:24
Дружественная РФ власть Сирии считает Крым российским – спикер парламента 19 октября 2016, 12:51
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Берлине начались переговоры в "нормандском формате"
Возможность допроса Януковича по "скайпу" решит ростовский суд – СМИ
В четверг начнут поднимать телебашню на Карачуне – Жебривский
Кабмин разрешил украинцам платить за коммуналку в рассрочку
Все новости
Интервью

Ростислав Семкив: Чем больше читателей – тем доступнее книги

Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Шанхае