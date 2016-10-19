Четыре автомобиля кортежа делегации Совфеда Росии попали в ДТП
Четыре автомобиля сопровождения из кортежа делегации Совета Федерации попали в ДТП в Швейцарии во время движения в туннеле по дороге из аэропорта Цюриха в Берн.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе СФ, в машинах находились сопровождающие лица и представители СМИ.
В результате аварии никто не пострадал.
Кортеж продолжил движение по маршруту.
В пресс-службе добавили, что автомобили предоставлены швейцарской стороной.
Делегация верхней палаты российского парламента прибыла в Швейцарию с визитом. 20-21 октября члены Совфеда примут участие в сессии Ассоциации европейских сенатов, а также проведут ряд двусторонних встреч.
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