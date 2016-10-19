Чотири автомобілі кортежу делегації Радфеду Росії потрапили в ДТП

00
0
Середа, 19 жовтня 2016, 20:25

Чотири автомобілі супроводу з кортежу делегації Ради Федерації потрапили в ДТП в Швейцарії під час руху в тунелі по дорозі з аеропорту Цюріха в Берн.

Як уточнили ТАСС в прес-службі РФ, в автомобілях перебували особи, що супроводжували делегацію, і представники ЗМІ.

В результаті аварії ніхто не постраждав.

Кортеж продовжив рух за маршрутом.

У прес-службі додали, що автомобілі надані швейцарською стороною.

Делегація верхньої палати російського парламенту прибула до Швейцарії з візитом. 20-21 жовтня члени Ради Федерації візьмуть участь в сесії Асоціації європейських сенатів, а також проведуть низку двосторонніх зустрічей.

Теми: Росія ДТП
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Можливість допиту Януковича по "скайпу" вирішить ростовський суд – ЗМІ 19 жовтня 2016, 16:38
Окупанти затримали архієпископа УПЦ КП на адмінкордоні з Кримом 19 жовтня 2016, 13:24
Дружня РФ влада Сирії вважає Крим російським – спікер парламенту 19 жовтня 2016, 12:51
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Берліні розпочалися переговори у "нормандському форматі"
Можливість допиту Януковича по "скайпу" вирішить ростовський суд – ЗМІ
У четвер почнуть піднімати телевежу на Карачуні – Жебрівський
Кабмін дозволив українцям платити за комуналку в розстрочку
Усі новини
Музика

На основі проекту "Як звучить Україна" створили сервіс української музики

Скандал

Кому війна… Як в тилу розкрадають оборонні заводи