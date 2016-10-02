В США принятие Акта, который поможет Украине побороть агрессию РФ, на грани срыва

В ближайшее время на рассмотрение Сената США может быть внесен "The STAND for Ukraine Act" – документ, направленный на оказание помощи в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом нардеп Мустафа Найем написал в блоге "Украинской правды".

При этом он подчеркнул, что рассмотрение и принятие этого Акта находится на грани срыва.



"The STAND for Ukraine Act" предусматривает ужесточение санкций в отношении Российской Федерации, а также вводит ограничение на предоставление России странами-членами НАТО товаров и услуг военного назначения, содержащих американские технологии или компоненты, до тех пор, пока она не прекратит оккупацию Украины", - сообщил Найем.

Также документ отвергает любые формы признания российской власти в Крыму.

Как отметил нардеп, в случае принятия документа, санкционная программа США против РФ "значительно усилится, будет привязана к политике союзников США в Европе и, что самое важное, – сами санкции в отношении российских компаний и граждан фактически станут перманентными".

По словам Найема, основным нюансом Акта является новая процедура снятия санкций с России.

Так, президент США не сможет самостоятельно снимать или ослаблять санкции. Для этого ему нужно будет внести на рассмотрение Конгресса отчет о том, почему именно санкции должны быть сняты и что РФ сделала для этого. Самостоятельно американский президент сможет только накладывать дополнительные санкции.



Также в Акте отдельно указано, что любое ослабление санкций в отношении РФ возможно только в случае выполнения Минских соглашений.

При этом, как сообщил Найем, некоторые американские сенаторы считают, что такая формулировка не соответствует Конституции, поскольку позволяет Конгрессу вмешиваться в работу исполнительной власти.



Найем отметил, что этот Акт уже прошел рассмотрение Палаты представителей Конгресса, где его приняли единогласно, однако при рассмотрении документа Сенатом могут возникнуть трудности.

"Хорошая (новость) состоит в том, что Сенат в целом готов рассмотреть предложенный документ, он имеет большие шансы быть принятым. Плохая новость в том, что (1) Сенат физически может не успеть это сделать, и это может привести к тому, что он будет отложен до следующих выборов; (2) при самом плохом сценарии из документа может быть исключена или значительно упрощена процедура снятия санкций с РФ", - написал он.

Найем подчеркнул, что критично важным является принятие Акта до января 2017 года, так как он устанавливает рамки для будущей администрации, независимо от того, кто выиграет выборы президента.