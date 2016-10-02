У США прийняття Акта, який допоможе Україні подолати агресію РФ, на межі зриву

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Неділя, 2 жовтня 2016, 02:05

Найближчим часом на розгляд Сенату США може бути внесений "The STAND for Ukraine Act" - документ, що спрямований на надання допомоги у відновленні суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це нардеп Мустафа Найєм написав в блозі "Української правди".

При цьому він підкреслив, що розгляд і прийняття цього Акту знаходиться на межі зриву.

"The STAND for Ukraine Act" передбачає посилення санкцій відносно Російської Федерації, а також вводить обмеження на надання Росії країнами-членами НАТО товарів і послуг військового призначення, що містять американські технології або компоненти, до тих пір, поки вона не припинить окупацію України", - повідомив Найєм.

Також документ відкидає будь-які форми визнання російської влади в Криму.

Як зазначив нардеп, в разі прийняття документа, санкційна програма США проти РФ "значно посилиться, буде прив'язана до політики союзників США в Європі і, що найважливіше, - самі санкції щодо російських компаній і громадян фактично стануть перманентними".

За словами Найєма, основним аспектом Акта є нова процедура зняття санкцій з Росії.

Так, президент США не зможе самостійно знімати або послаблювати санкції. Для цього йому потрібно буде внести на розгляд Конгресу звіт про те, чому саме санкції повинні бути зняті і що РФ зробила для цього. Самостійно американський президент зможе тільки накладати додаткові санкції.

Також в Акті окремо зазначено, що будь-яке ослаблення санкцій відносно РФ можливо тільки в разі виконання Мінських угод.

При цьому, як повідомив Найєм, деякі американські сенатори вважають, що таке формулювання не відповідає Конституції, оскільки дозволяє Конгресу втручатися в роботу виконавчої влади.

Найєм зазначив, що цей Акт вже пройшов розгляд Палати представників Конгресу, де його прийняли одноголосно, однак при розгляді документа Сенатом можуть виникнути труднощі.

"Добра (новина) полягає в тому, що Сенат в цілому готовий розглянути запропонований документ, він має великі шанси бути прийнятим. Погана новина в тому, що (1) Сенат фізично може не встигнути це зробити, і це може привести до того, що він буде відкладений до наступних виборів; (2) при найгіршому сценарії з документа може бути виключена або значно спрощена процедура зняття санкцій з РФ", - написав він.

Найєм підкреслив, що критично важливим є прийняття Акта до січня 2017 року, так як він встановлює рамки для майбутньої адміністрації, незалежно від того, хто виграє вибори президента.

Теми: США санкції
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