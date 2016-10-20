Социологи: Отношение россиян к Украине, ЕС и США улучшилось

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Четверг, 20 октября 2016, 05:34

Отношение граждан РФ в Украину, ЕС и США улучшилось по сравнению с данными опросов 2015 года.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного российским "Левада-Центром".

В частности, по отношению к Украине большинство опрошенных россиян поставили оценку "в основном плохо" 38%, что меньше на 4% показателей 2015 года. Относятся к Украине "очень плохо" 18% россиян - на 3% меньше, чем в прошлом году. О хорошем отношении к Украине заявили 24% опрошенных.

 

О "преимущественно плохом" отношении к ЕС и США заявили 41% и 44% россиян, соответственно - на 4% и на 2% меньше, чем в 2015 году. При этом "в основном хорошо" в США относится 21% россиян.

 

 

 

Опрос проводился 23 - 26 сентября 2016 года по репрезентативной выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны, дома у респондента методом личного интервью.

Украинская правда

Темы: Росcия США социология ЕС Украина
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