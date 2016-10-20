Соціологи: Ставлення росіян до України, ЄС та США покращилося

Ставлення громадян РФ до України, ЄС та США покращилося у порівнянні з даними опитувань за 2015 рік.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного російським "Левада-Центром".

Зокрема, щодо ставлення до України більшість опитаних росіян поставили оцінку "переважно погано" 38%, що менше на 4% показників 2015 року. Ставляться до України "дуже погано" 18% росіян - на 3% менше, ніж у минулому році. Про добре ставлення до України заявили 24% опитаних.

Про "переважно погане" ставлення щодо ЄС та США заявили 41% та 44% росіян, відповідно - на 4% та на 2% менше, аніж у 2015 році. При цьому "в основному добре" до США ставиться 21% росіян.

Опитування проводилося 23 - 26 вересня 2016 року за репрезентативною вибіркою міського та сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше у 137 населених пунктах 48 регіонів країни, вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.

Українська правда