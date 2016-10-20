Миссия ОБСЕ снова не попала в Петровское

333 просмотра
0
Четверг, 20 октября 2016, 10:42

20 октября снова ограничен доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к участку разведения Петровское – Богдановка.

Как сообщает СММ организации в Facebook, Вооруженные силы Украины и боевики "ДНР" не смогли гарантировать ей безопасность, возможны мины.

При этом миссия ОБСЕ уверяет, что готова наблюдать, но ей нужен доступ.

"Представитель ВСУ в СЦКК присутствует на месте в Богдановке, но не может гарантировать безопасность СММ. Представитель ВС РФ при СЦКК отсутствует в Петровском. СЦКК должны содействовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа СММ, координировать разминирование", – говорится в сообщении миссии.

Как известно, Петровское – одно из трех мест, в котором стороны конфликта на Донбассе должны развести силы согласно договоренностям контактной группы в Минске от 21 сентября.

Темы: Донбасс АТО ОБСЕ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Меркель не считает, что Украине следует немедленно вернуть контроль над границей 20 октября 2016, 10:05
ГПСУ: Боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка" 20 октября 2016, 09:03
Арьев считает, что у России "дела плохи" и надо держать санкции 20 октября 2016, 08:55
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Рада снова отказалась взяться за спецконфіскацію
Рада сделала шаг к запрету пропагандистских книг из РФ
Меркель не считает, что Украине следует немедленно вернуть контроль над границей
Клинтон победила Трампа на третьих дебатах - опрос CNN
Все новости
Гастро-новости

Новые заведения Киева

Скандал

Кому война... Как в тылу разворовывают оборонные заводы