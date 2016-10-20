Порошенко призвал Европарламент скорее отменить визы

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Четверг, 20 октября 2016, 11:36

Президент Петр Порошенко во время встречи с президентом Европейского парламента Мартином Шульцем призвал Европарламент как можно скорее предоставить украинцам безвизовый режим.

Об этом сообщает его пресс-служба.

В свою очередь Шульц заявил, что "в Европарламенте есть стабильное большинство для введения безвизового режима с Украиной".

Собеседники также согласились, что Соглашение об ассоциации должно быть немедленно ратифицировано, добавили в пресс-службе.

Также Порошенко проинформировал Шульца о результатах встречи в Нормандском формате, которая состоялась 19 октября в Берлине.

"Собеседники обсудили необходимость сохранения политики санкций в отношении России до восстановления территориальной целостности Украины. Также обсуждалась возможность усиления ограничительных мер против России в контексте нарушения прав человека в Крыму", – добавили в Порошенко.

Кроме того, Порошенко и Шульц обсудили ход реформ в Украине. Президент призвал Европарламент ускорить принятие дополнительных автономных торговых преференций для Украины.

Как известно, ранее Порошенко неоднократно заявлял, что ЕС отменит визы для украинцев уже в октябре.

Олег Шанковский, УП

Темы: визы Порошенко ЕС
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