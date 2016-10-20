Порошенко закликав Європарламент скоріше скасувати візи

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Четвер, 20 жовтня 2016, 11:36

Президент Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцом закликав Європарламент якомога швидше надати українцям безвізовий режим.

Про це повідомляє його прес-служба.

У свою чергу Шульц заявив, що "у Європарламенті є стабільна більшість для запровадження безвізового режиму з Україною".

Співрозмовники також погодилися, що Угода про асоціацію має бути негайно ратифікована, додали у прес-службі.

Також Порошенко поінформував Шульца про результати зустрічі у Нормандському форматі, яка відбулася 19 жовтня у Берліні.

"Співрозмовники обговорили необхідність збереження політики санкцій щодо Росії до відновлення територіальної цілісності України. Також було обговорено можливість посилення обмежувальних заходів проти Росії в контексті порушення прав людини в Криму", – додали у Порошенка.

Крім того, Порошенко та Шульц обговорили хід реформ в Україні. Президент закликав Європарламент пришвидшити ухвалення додаткових автономних торговельних преференцій для України.

Як відомо, раніше Порошенко неодноразово заявляв, що ЄС скасує візи для українців вже у жовтні.

Олег Шанковський, УП

Теми: візи Порошенко ЄС
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