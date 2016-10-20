Насалик: не нужно преувеличивать роль ДТЭК в энергосистеме

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Четверг, 20 октября 2016, 12:10

Тепловая генерация, более 70% которой контролирует ДТЭК олигарха Рината Ахметова, в общей картине энергобаланса Украины занимает всего около 20%.

Об этом в интервью "Экономической правде" рассказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Комментируя мнение о том, что ДТЭК якобы вручную минимизирует запасы угля на ТЭС для того чтобы конвертировать это в политические решения, Насалик сказал: "Не нужно преувеличивать роль ДТЭК в энергосистеме Украины - в общем энергобалансе у нас 59% занимает "атомная" электроэнергия".

"В тепловой генерации - да, они (ДТЭК, ЭП) занимают значительные 70%, но сама тепловая генерация в общей картине энергобаланса страны занимает небольшую часть - около 20%", - сказал он.

Министр подтвердил, что "дисбаланс с объемами накопления угля - это в значительной степени ДТЭК: недостача угля отмечается как раз на негосударственных компаниях".

"Чтобы выровнять ситуацию я инициировал внедрение нового правила на объединенном энергорынке, которое заработает через день-два (14-15 октября, ЭП): включаться в энергосистему будут компании не только по ценовому ранжиру, а и по количеству запасов угля, который есть на складах. После этого они начали активно работать", - заявил Насалик.

Ранее тариф на электроэнергию для тепловой генерации на конец сентября вырос до рекордного уровня - 1,26 грн/кВт-час по сравнению с 1,16 грн/кВт-час в августе.

Как известно, за годы президентства Виктора Януковича холдинг ДТЭК Рината Ахметова, созданный в Донецке в начале 2000-х, стал монополистом на энергетическом рынке.

В настоящее время компания олигарха контролирует 76% рынка тепловой генерации и более 20% общей, в 2014 году на ее долю приходилось 99% экспорта украинского тока.

Согласно данным за первое полугодие 2016 года, на предприятия ДТЕК приходится 88% добычи угля в Украине.

Экономическая правда

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