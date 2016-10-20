Насалик: не варто перебільшувати роль ДТЕК в енергосистемі

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Четвер, 20 жовтня 2016, 12:10

Теплова генерація, понад 70% якої контролює ДТЕК олігарха Ріната Ахметова, в загальній картині енергобалансу України займає всього близько 20%.

Про це в інтерв'ю "Економічній правді" розповів міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

Коментуючи думку про те, що ДТЕК нібито вручну мінімізує запаси вугілля на ТЕС для того щоб конвертувати це в політичні рішення, Насалик сказав: "Не треба перебільшувати роль ДТЕК в енергосистемі України - в загальному енергобалансі у нас 59% займає "атомна" електроенергія".

"В тепловій генерації - так, вони (ДТЕК, ЕП) займають значні 70%, але сама теплова генерація в загальній картині енергобалансу країни займає невелику частину - близько 20%", - сказав він.

Міністр підтвердив, що "дисбаланс з обсягами накопичення вугілля - це в значній мірі ДТЕК: недостача вугілля відзначається як раз на недержавних компаніях".

"Щоб вирівняти ситуацію я ініціював впровадження нового правила на об'єднаному енергоринку, яке запрацює через день-два (14-15 жовтня, ЕП): включатися в енергосистему будуть компанії не тільки за ціновим ранжиром, а й за кількістю запасів вугілля, який є на складах. Після цього вони почали активно працювати", - заявив Насалик.

Раніше повідомлялося, що тариф на електроенергію для теплової генерації на кінець вересня зріс до рекордного рівня - 1,26 грн/кВт-год у порівняні з 1,16 грн/кВт-год у серпні.

Як відомо, за роки президентства Віктора Януковича холдинг  "ДТЕК" Ріната Ахметова, створений в Донецьку на початку 2000-х, фактично став монополістом на енергетичному ринку.

Зараз компанія олігарха контролює 76% ринку теплової генерації і понад 20% загальної, в 2014 році на її частку припадало 99% експорту української електроенергії.

Згідно з даними за перше півріччя 2016 року, на підприємства ДТЕК припадає 88% видобутку вугілля в Україні.

Економічна правда

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