В Бахчисарае обыскали дома, подозревая поддержку батальона Ислямова

В Бахчисарае силовики-оккупанты утром 20 октября провели обыск в доме Энвера и Асана Серверовых по подозрению в связях с батальоном Номана Челебиджинана и Ленура Ислямова.

Об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев в Facebook.

Он уточнил, что обыски проводили в 6 микрорайоне города, по ул. А. Крымского, 38, и на соседней улице в доме Абдувелиева Энвера.

По данным Смедляева, при обыске изъяли компьютер.

"Сейчас обыск завершился, изъяли компьютер. Оказывается, в интернете было фото одного из них (крымских татар – ред.) с Ленуром Ислямовым! То бишь, это в рамках проведения антитеррористических мероприятий", – сообщил Смедляев сайту "Крым.Реалии".





По информации одного из очевидцев, силовики искали некоего Саида.





Алена Рощенко, УП