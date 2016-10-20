В Бахчисарае обыскали дома, подозревая поддержку батальона Ислямова

00
0
Четверг, 20 октября 2016, 12:25

В Бахчисарае силовики-оккупанты утром 20 октября провели обыск в доме Энвера и Асана Серверовых по подозрению в связях с батальоном Номана Челебиджинана и Ленура Ислямова.

Об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев в Facebook.

Он уточнил, что обыски проводили в 6 микрорайоне города, по ул. А. Крымского, 38, и на соседней улице в доме Абдувелиева Энвера.

По данным Смедляева, при обыске изъяли компьютер.

"Сейчас обыск завершился, изъяли компьютер. Оказывается, в интернете было фото одного из них (крымских татар – ред.) с Ленуром Ислямовым! То бишь, это в рамках проведения антитеррористических мероприятий", – сообщил Смедляев сайту "Крым.Реалии".



По информации одного из очевидцев, силовики искали некоего Саида.

Алена Рощенко, УП

Темы: Крым крымские татары аннексия права человека
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Крыму рассмотрят апелляцию на арест 4 крымских татар до января 20 октября 2016, 00:02
Оккупанты задержали архиепископа УПЦ КП на админгранице с Крымом 19 октября 2016, 13:24
Дружественная РФ власть Сирии считает Крым российским – спикер парламента 19 октября 2016, 12:51
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Трое бойцов ранены в зоне АТО за сутки – штаб
Аваков предупредил, что будет всплеск преступности
НАБУ проверило покупку квартиры Залищук
Ежелю ограничили срок ознакомления с материалами дела
Все новости
Интервью

Ростислав Семкив: Чем больше читателей – тем доступнее книги

От создателей

Как украинцы создают стильные домики на колесах