АТО: 41 атака, боевики продолжают обстрелы в Станице Луганской

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Пятница, 21 октября 2016, 07:10

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 41 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении состоялось 26 случаев нарушения режима прекращения огня. В Павлополе боевики совершили обстрел из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а в районах Красногоровки, Широкиного, Марьинки и Терамчука противник открыл огонь по укреплениям сил АТО из минометов калибров 120 мм и 82 мм.

На Донецком направлении состоялось 6 обстрелов украинских позиций. По защитникам Луганского обстрелы продолжались из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов, а в Авдеевке к указанному оружию российско-оккупационные войска добавили огонь из вооружения танка, ствольной артиллерии калибров 152 мм и 122 мм, минометов обоих калибров.

На Луганском направлении зафиксировано 9 провокаций против сил АТО. В направлении Новозвановки и Трехизбенки враг использовал пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие, а в Станице Луганской в который раз были задействованы минометы 82 калибра.

Как известно, Станица Луганская является одной из трех локаций вместе с Петровским и Золотым, где после семи дней тишины должны быть разведены войска Украины и боевиков.

Темы: Донбасс АТО боевые действия
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