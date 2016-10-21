У Минобороны появился госсекретарь
Кабинет министров ввел должность государственного секретаря в Министерстве обороны.
Об этом говорится в постановлении правительства №730 от 19 октября.
Во исполнение закона "О государственной службе", Кабмин внес изменения в положение о Минобороны, в частности, введена должность госсекретаря.
Решение принято с целью обеспечения деятельности Минобороны, стабильности и преемственности в его работе, организации текущей работы, связанной с осуществлением полномочий министерства.
Согласно постановлению, госсекретарь Минобороны организовывает работу аппарата министерства, обеспечивает подготовку предложений по выполнению задач министерства и представляет их на рассмотрение министра, готовит и подает министру для утверждения планы работы Минобороны и отчитывается об их выполнении.
Также обеспечивает реализацию государственной политики относительно гостайны, контроль за ее сохранением в аппарате Минобороны.
Кроме того, госсекретарь назначает на должности и освобождает от должностей в порядке госслужащих аппарата Минобороны, присваивает им ранги госслужащих, принимает решение об их поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности (кроме руководителей структурных подразделений аппарата Минобороны).
Кроме того, представляет Минобороны как юридическое лицо в гражданско-правовых отношениях.
Ранее Кабмин ввел должность государственного секретаря в Министерстве финансов и Министерстве юстиции.
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