У Міноборони з'явився держсекретар

Кабінет міністрів увів посаду державного секретаря в Міністерстві оборони.

Про це йдеться у постанові уряду №730 від 19 жовтня.

На виконання закону "Про державну службу", Кабмін вніс зміни до положення про Міноборони, зокрема, запроваджено посаду держсекретаря.

Рішення ухвалено з метою забезпечення діяльності Міноборони, стабільності й наступності в його роботі, організації поточної роботи, пов'язаної зі здійсненням повноважень міністерства.

Згідно з постановою, держсекретар Міноборони організовує роботу апарата міністерства, забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань міністерства й подає їх на розгляд міністра, готує й подає міністру для твердження плани роботи Міноборони й звітує про їх виконання.

Також забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль над її збереженням в апараті Міноборони.

Крім того, держсекретар призначає на посади й звільняє з посад у порядку держслужбовців апарата Міноборони, присвоює їм ранги держслужбовців, приймає рішення про їх заохочення й притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім керівників структурних підрозділів апарата Міноборони).

Крім того, представляє Міноборони як юридична особа в цивільно-правових відносинах.

Раніше Кабмін увів посаду державного секретаря в Міністерстві фінансів і Міністерстві юстиції.

"Українські новини"