Рады на упреки главе "Укрзализныци" рассказали, что система сопротивляется

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Пятница, 21 октября 2016, 11:32

Премьер-министр Владимир Гройсман просит пригласить руководителя "Укрзализныци" Войцеха Бальчуна на заседание профильного комитета Верховной Рады.

Об этом он заявил в пятницу во время часа вопросов к правительству.

Депутат Юрий Соловей заявил, что новоназначенный руководитель "Укрзализныци" получает "1 миллион 400 гривен зарплаты в месяц – и при этом найти его на работе практически невозможно". Министр инфраструктуры Владимир Омелян поправил его: "Не миллион четыреста – а 400 тысяч гривен с хвостиком".

Соловей возмутился: "Я направил 10 обращений с требованием встретиться с народным депутатом – только через 2 месяца я получил 15 минут для того, чтобы встретиться со сверхважным руководителем "Укрзализныци".

Депутат добавил, что готовил обращение о том, что "этот руководитель срывает строительство дорог, особенно на западе Украины через непоставку вагонов". "В частности, для строительства дороги Р24 заявлено для подачи тысячу вагонов – а было представлено лишь 115 вагонов. И такая ситуация в целом по Украине", – возмутился он.

По ситуации с вагонами Омелян сказал: "На прошлой неделе мы провели отдельное совещание со всеми экспортерами, производителями, экспедиторами, которые пользуются услугами "Укрзализныци". Ситуация действительно критическая. Был наработан план мероприятий по выходу из этой ситуации. Надеюсь, к концу месяца мы сможем выровнять ее. Будут также применены экстренные меры по ремонту электровозов, тепловозов и вагонов".

Касательно встречи с Бальчуном министр сказал: "Приносим извинения (что обращения игнорировались – ред.). На следующей неделе обязательно организуем в моем присутствии такой разговор".

"В общем, я надеюсь, что управленческий уровень в "Укрзализныци" повысится в ближайшее время, и мы выйдем на нормальный процесс реформирования", – добавил он.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что несправедливо возлагать всю ответственность за положение дел в отрасли на человека, который работает с мая.

"Укрзализныця" хронически, постоянно заводилась в убыточность. Средства, которые нужно было эффективно использовать и направлять на модернизацию, расходовались неизвестно куда – и прекрасное предприятие-миллиардер получило то ужасное состояние, которое есть сегодня", – заявил премьер.

По словам Гройсмана, политика менеджмента заключается в том, чтобы вывести из кризиса "Укрзализныцю". "Он не дает вагонов не потому, что они у него есть и стоят, а потому, что годами в системе не проводилась модернизация, ни ремонт, ни закупка новых вагонов", – сказал он.

"У него (Бальчуна – ред.) нет тяги только потому, что ее не ремонтировали, новую (технику) не закупали – и в этом проблема. Он сегодня находится в серьезном вызове той старой системы, которая коррумпировала полностью "Укрзализныцю" на всех закупках, на всех тендерах и на всех других вещах", – заявил премьер.

"Поэтому сегодня наша задача – во-первых, сменить наблюдательный совет на публичный независимый наблюдательный совет. Там сегодня есть чиновники, а должны быть независимые специалисты", – отметил он.

"Вторая позиция: я просил бы, чтобы вы пригласили на профильный комитет руководителя "Укрзализныци" – и я буду просить его, чтобы он абсолютно публично и открыто показал вам и графики, и все процедуры, которые проводились, и какие контракты заключались на поставку запчастей. И я думаю, что для вас будет очень много открытий", – заявил Гройсман.

Он отметил, что сегодня есть проблемы не только у железнодорожников, но и у металлургов, и землевиков.

"Задача "Укрзализныци" на год – выйти на нормальную позицию по перевозке грузов и пассажиров. И они сегодня этим занимаются… Но старая система внутри оказывает сопротивление – его надо сломать для того, чтобы мощное предприятие стало действительно открытым предприятием-миллиардером…", – сказал Гройсман.

"И здесь новому руководителю нужна поддержка. Если мы хотим найти крайнего – это точно не он", – добавил он.

Алена Рощенко, УП

Темы: Укрзализныця Верховная Рада Гройсман
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