Раді на закид щодо голови "Укрзалізниці" розповіли, що система чинить опір

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман просить запросити керівника "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна на засідання профільного комітету Верховної Ради.

Про це він заявив у п’ятницю під час години запитань до уряду.

Депутат Юрій Соловей заявив, що новопризначений керівник "Укрзалізниці" отримує "1 мільйон 400 гривень зарплати на місяць – і при цьому знайти його на роботі практично неможливо". Міністр інфраструктури Володимир Омелян поправив його: "Не мільйон чотириста – а 400 тисяч гривень з хвостиком".

Соловей обурився: "Я направив 10 звернень з вимогою зустрітися з народним депутатом – тільки через 2 місяці я отримав 15 хвилин для того, щоб зустрітися з надважливим керівником "Укрзалізниці".

Депутат додав, що готував звернення про те, що "цей керівник зриває будівництво доріг, особливо на заході України через не поставку вагонів". "Зокрема, для будівництва дороги Р24 заявлено для подачі тисячу вагонів – а було подано лише 115 вагонів. І така ситуація в цілому по Україні", – обурився він.

Щодо ситуації з вагонами Омелян сказав: "Минулого тижня ми провели окрему нараду з усіма експортерами, виробниками, експедиторами, які користуються послугами "Укрзалізниці". Ситуація дійсно критична. Було відпрацьовано план заходів виходу з цієї ситуації. Сподіваюся, до кінця місця ми зможемо вирівняти її. Буде також вжито екстрені заходи з ремонту електровозів, тепловозів і вагонів".

Щодо зустрічі з Бальчуном міністр сказав: "Приносимо вибачення (що звернення ігнорувалися – ред.). Наступного тижня обов’язково організуємо за моєї присутності таку розмову".

"Загалом, я сподіваюся, що управлінській рівень в "Укрзалізниці" підвищиться найближчим часом і ми вийдемо на нормальний процес реформування", – додав він.

У свою чергу, прем’єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що несправедливо покладати всю відповідальність за стан справ у галузі на людину, яка працює з травня.

"Укрзалізниця" хронічно, постійно заводилася у збитковість. Кошти, які потрібно було ефективно використовувати й направляти на модернізацію, "розходувалися" невідомо куди – і прекрасне підприємство-мільярдер отримало той жахливий стан, який є сьогодні", – заявив прем’єр.

За словами Гройсмана, політика менеджменту полягає в тому, щоб вивести з кризи "Укрзалізницю". "Він не дає вагонів не тому, що вони в нього є і стоять, а тому, що роками в системі не проводилася модернізація, ні ремонт, ні закупка нових вагонів", – сказав він.

"У нього (Бальчуна – ред.) немає тяги тільки тому, що її не ремонтували, нову (техніку) не закуповували – і в цьому є проблема. Він сьогодні знаходиться у серйозному виклику тієї старої системи, яка корумпувала повністю "Укрзалізницю" на всіх закупівлях, на всіх тендерах і на всіх інших речах", – заявив прем’єр.

"Тому сьогодні наше завдання – по-перше, змінити наглядову раду на публічну незалежну наглядову раду. Там сьогодні є чиновники, а мають бути незалежні фахівці", – зазначив він.

"Друга позиція: я просив би, щоб ви запросили на профільний комітет керівника "Укрзалізниці" – і я буду просити його, щоб він абсолютно публічно й відкрито показав вам і графіки, і всі процедури, які проводилися, і які контракти укладалися на поставку запчастин. І я думаю, що для вас буде дуже багато відкриттів", – заявив Гройсман.

Він зазначив, що сьогодні є проблеми не лише у залізничників, а й у металургів, і землевиків.

"Завдання "Укрзалізниці" на рік – вийти на нормальну позицію щодо перевезення вантажів і пасажирів. І вони сьогодні цим займаються… Але стара система всередині чинить опір – його треба зламати для того, щоб потужне підприємство стало справді відкритим підприємством-мільярдером…", – сказав Гройсман.

"І тут новому керівнику потрібна підтримка. Якщо ми хочемо знайти крайнього – це точно не він", – додав він.

Олена Рощенко, УП