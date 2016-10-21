Еще два депутата заявили об ошибках в системе е-деклараций

Депутаты от БПП Светлана Залищук и Александр Черненко столкнулись с существенными техническими проблемами во время заполнения электронных деклараций на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом Залищук написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, после подачи декларации система автоматически переписала все имущество и деньги на нее. После этого депутат заполнила исправленную декларацию, но в ней исчез раздел о зарплате.

"Коллега Александр Черненко сообщил, что из его декларации тоже исчез раздел о доходах после регистрации декларации", – добавила она.

В комментарии "Украинской правде" Залищук сообщила, что смогла дозвониться по этому поводу в НАЗК только с 75 раза, и то не в техническую службу, а в приемную председателя агентства. До того ни один из телефонов ведомства не отвечал.

По словам депутата, ее связали с технической службой, где пообещали написать запрос касательно этой проблемы разработчику программного обеспечения.

Залищук добавила, что ждет ответа на свой запрос.

Как известно, ранее депутаты и чиновники уже неоднократно жаловались на проблемы или невозможность заполнения электронных деклараций.

В частности, депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук заявил, что система уже третий день подряд не принимает его декларацию. Внефракционный Остап Еднак заявлял, что в его декларации после заполнения исчез один из пунктов.

Олег Шанковский, УП