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Внефракционный нардеп заявил о вмешательстве в свою е-декларацию

Вторник, 11 октября 2016, 12:49
Внефракционный нардеп заявил о вмешательстве в свою е-декларацию
FB Ostap Yednak

Внефракционный нардеп Остап Еднак утверждает, что в электронной декларации, поданной им в Национальное агентство предотвращения коррупции, в течение суток исчез один из пунктов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав данные pdf-файла с информацией по понедельник и скриншот данных в системе по состоянию на сейчас.

На этой информации видно, что Еднак задекларировал участие в общественном объединении "Совет лесного сектора", однако на данных в системе НАЗК этой информации уже нет.

По мнению депутата, речь идет о спланированной диверсии с намерением дискредитировать электронное декларирование.

Украинская правда

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Темы: декларации
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