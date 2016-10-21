Сестра Сенцова: Никто не признает его гражданином России, кроме ФСБ

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Пятница, 21 октября 2016, 13:51

Двоюродная сестра политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан подтвердила, что у него один паспорт – украинский.

Так она прокомментировала сайту "15 минут" отказ России в экстрадиции Сенцова на основании того, что по версии Минюста РФ, он – российский гражданин.

"Бред полный! Это абсолютный беспредел РФ. Никакого российского гражданства у Олега нет. У человека один-единственный паспорт, и он украинский", − отреагировала Каплан.

По ее словам, проблемы с гражданством у Сенцова возникли сразу.

"Когда Олег был в СИЗО, его поставили перед фактом: Крым наш, и все, кто живет на его территории, тоже наш. На этот счет Олег в суде заявил: "Я не крепостной, чтобы меня передавали вместе с землей". Но его передали вместе с землей. При этом человек никогда не отказывался от украинского гражданства, никогда не писал заявления о приеме его в российское гражданство", − подчеркнула сестра политзаключенного.

По мнению Каплан, фабрикацией документов, "подтверждающих российское гражданство" Сенцова, занимался следователь ФСБ:

"Никто не признает его гражданином России, кроме ФСБ. Что самое интересное – его гражданство умудрился установить следователь ФСБ! Где это видано, чтобы следователь ФСБ выдавал справку о гражданстве?", – отметила она.

Как известно, 21 октября замминистра юстиции Украины Сергей Петухов на своей странице в Facebook опубликовал ответ российского Минюста по поводу невозможности передать Сенцова Украине из-за того, что он – российский гражданин.

25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченка является сфабрикованным и выступили с критикой в адрес РФ, требуя освободить их.

Темы: Сенцов
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