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Россия отказалась выдать Украине Сенцова

Пятница, 21 октября 2016, 11:14
Россия отказалась выдать Украине Сенцова
АиФ

Россия отказала Украине в экстрадиции Олега Сенцова, считает его гражданином РФ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

Такой ответ направило Министерство юстиции РФ в адрес Минюста Украины.

Главным основанием для отказа в выдаче Сенцова Россия назвала то, что "Сенцов является гражданином Российской Федерации".

Минюст России считает, что у Сенцова двойное гражданство: России и Украины, - а поскольку по российскому законодательству Россия рассматривает таких лиц как своих граждан, то соответственно отказывает Украине в выдаче.

 
facebook.com/sergiy.petukhov

Ранее омбудсмен России признала, что Кольченко и Сенцов являются гражданами Украины. При этом российская сторона заявила, что у них есть и гражданство РФ, поскольку они в установленные сроки "официально не заявили об отказе от российского гражданства", но и "не обращались с заявлением на оформление российских паспортов и, соответственно, данных паспортов не получали".

Как известно, 7 апреля Минюст Украины сообщил, что обратился к России с просьбой выдать Сенцова и других.

Минюст РФ поручил тюремной службе подготовить документы для решения вопроса о передаче Украине четырех осужденных, включая режиссера Олега Сенцова, для дальнейшего отбывания наказания на родине.

25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Кольченко российский суд также признал виновным в участии в террористической группировке, соучастии в террористическом акте и приговорил к 10 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченка является сфабрикованным и выступили с критикой в адрес РФ, требуя освободить их.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Сенцовполитзаключенные
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