СБУ запретила въезд в Украину певице Наташе Королевой
Служба безопасности запретила на 5 лет въезд в Украину российской эстрадной певице украинского происхождения Наталье Порывай, которая имеет сценический псевдоним Наташа Королева.
Соответствующий документ приводит в пятницу в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"За действия, противоречащие интересам страны", – пояснила Гитлянская мотивы решения спецслужбы.
Как известно, Королёва ранее заявляла, что хочет выступить на международном конкурсе "Евровидение" в Украине.
На 14 декабря был запланирован концерт Королевой в Киеве.
Ранее ее обвиняли в поддержке оккупации Россией Крыма.
***Наталья Порывай родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Она - заслуженная артистка России.
Валентина Романенко, УП
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