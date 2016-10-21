СБУ запретила въезд в Украину певице Наташе Королевой

Служба безопасности запретила на 5 лет въезд в Украину российской эстрадной певице украинского происхождения Наталье Порывай, которая имеет сценический псевдоним Наташа Королева.



Соответствующий документ приводит в пятницу в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Гитлянская обнародовала доказательство

"За действия, противоречащие интересам страны", – пояснила Гитлянская мотивы решения спецслужбы.

Как известно, Королёва ранее заявляла, что хочет выступить на международном конкурсе "Евровидение" в Украине.

На 14 декабря был запланирован концерт Королевой в Киеве.

Ранее ее обвиняли в поддержке оккупации Россией Крыма.

***Наталья Порывай родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Она - заслуженная артистка России.

Валентина Романенко, УП