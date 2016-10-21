СБУ заборонила в'їзд в Україну співачці Наташі Корольовій

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 15:08

Служба безпеки заборонила на 5 років в'їзд в Україну російській естрадній співачці українського походження Наталії Поривай, яка має сценічний псевдонім Наташа Корольова.

Відповідний документ наводить у п'ятницю у Facebook прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

 
Гітлянська оприлюднила доказ

"За дії, що протирічать інтересам країни", – пояснила Гітлянська мотиви рішення спецслужби.

Як відомо, Корольова раніше заявляла, що хоче виступити на міжнародному конкурсі "Євробачення" в Україні.

На 14 грудня був запланований її концерт у Києві.

Раніше її звинувачували в підтримці окупації Росією Криму.

***Наталія Поривай народилася 31 травня 1973 року в Києві. Вона – заслужена артистка Росії.

Валентина Романенко, УП

Теми: СБУ
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