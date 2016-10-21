СБУ заборонила в'їзд в Україну співачці Наташі Корольовій

Служба безпеки заборонила на 5 років в'їзд в Україну російській естрадній співачці українського походження Наталії Поривай, яка має сценічний псевдонім Наташа Корольова.

Відповідний документ наводить у п'ятницю у Facebook прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

Гітлянська оприлюднила доказ

"За дії, що протирічать інтересам країни", – пояснила Гітлянська мотиви рішення спецслужби.

Як відомо, Корольова раніше заявляла, що хоче виступити на міжнародному конкурсі "Євробачення" в Україні.



На 14 грудня був запланований її концерт у Києві.



Раніше її звинувачували в підтримці окупації Росією Криму.

***Наталія Поривай народилася 31 травня 1973 року в Києві. Вона – заслужена артистка Росії.

Валентина Романенко, УП