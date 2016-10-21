Суд перенес дело Плотницкого: его неправильно уведомили

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Пятница, 21 октября 2016, 15:45

Подольский районный суд Киева перенес на 1 ноября заседание по делу главы луганских боевиков Игоря Плотницкого, на котором должен был состояться допрос депутата от "Батькивщины" Надежды Савченко в качестве свидетеля.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, на заседании в пятницу коллегия судей установила, что "Плотницкий не был надлежащим образом проинформирован о дате и времени судебного заседания, в связи с чем перенес рассмотрение дела на другую дату".

Заседание суда состоится 1 ноября в 10:00.

Как ожидалось, на заседании в пятницу суд должен был допросить в качестве свидетеля Савченко, ее сестру Веру и маму Марию Ивановну.

Как известно, 22 декабря 2015 Печерский райсуд Киева разрешил Службе безопасности Украины начать заочное расследование против "головы" самопровозглашенной ""Луганской народной республики" Игоря Плотницкого.

31 августа Подольский районный суд Киева разрешил начать заочное рассмотрение дела против главы боевиков "ЛНР" Игоря Плотницкого.

Главарь боевиков "ЛНР" заявил, что не намерен являться по повестке в суд в Киеве.

17 июня 2014 по приказу Плотницкого боевики напали на военнослужащих "Айдара" в Луганской области. Террористам удалось захватить в плен старшего лейтенанта Савченко и вывезти ее в Луганск, а после незаконно переправить ее через госграницу в Россию.

Темы: Савченко АТО "ЛНР" суд
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