В Берлине было снята угроза наступления на Мариуполь - собеседник

00
3
Пятница, 21 октября 2016, 15:51

Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине сняла вероятность российского наступления в районе Мариуполя.

Об этом рассказал источник в дипломатических кругах.

Во время встречи в Берлине президент Петр Порошенко прямо спросил президента РФ Владимира Путина о возможности наступления боевиков на Мариуполь.

По словам собеседника, в ответ на это Путин заявил, что РФ придерживается мирного разрешения конфликта.

Кроме того, по словам собеседников, Путин пообещал, что будет способствовать разведению войск.

Кроме того, по словам собеседника, удалось заставить Путина согласиться на допуск миссии международного Красного Креста к заключенным на оккупированных территориях. Этому помогла позиция канцлера Германии Ангелы Меркель.

Собеседник отметил, что переговоры были местами напряженными. Для украинской стороны было важно, что все переговоры проходили в присутствии европейских партнеров.

Сам Путин на встрече опоздал на 40 минут. Переговоры длились дольше, чем было рассчитано изначально.

Украинская правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 3
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.133.144.---formalin21.10.2016 16:32
Який брехливий, лякливий та залякуючий співрозмовник... А то ж вони мають можливості для наступу, знаючи, що відповідь буде дуже важкою...
ОтветитьС цитатой
IP: 31.148.253.---hahava21.10.2016 16:16
ахахаха. Путін з детектором брехні сидів?
ОтветитьС цитатой
IP: 176.36.242.---Семен Буденный21.10.2016 16:12
..... и тем спасли армейскую группировку раши от полного разгрома и позорного пленения!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Министр обороны Польши: Египет перепродал РФ "Мистрали" за 1 доллар
Суд перенес дело Плотницкого: его неправильно уведомили
Гройсман поручил отменить скандальный тендер на углубление дна
В МИД назвали отказ России выдать Сенцова циничным
Все новости
Космос

Астрономы "нарисовали" самую детальную карту Млечного Пути

Инфокарты

Что необходимо знать о новых санкциях против России