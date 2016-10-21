Суд по делу Кононенко-Абромавичуса состоится в ноябре
Иск заместителя председателя фракции "БПП" Игоря Кононенко к экс-министру экономразвития Абромавичюс о защите чести и достоинства Печерский райсуд рассмотрит 23 ноября.
Соответствующая информация размещена на сайте суда.
Заседание начнется в 11.00 23 ноября. Рассматривать дело будет Екатерина Москаленко.
Как известно, 3 февраля 2016 года министр экономического развития и торговли Абромавичус заявил о решении подать в отставку из-за отсутствия поддержки и активное противодействие проведению его командой реформ.
Министр обвинил народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко в блокировании работы МЭРТ и оказании давления.
Детективы НАБУ заявили, что не нашли фактов незаконного влияния Кононенко на Абромавичюса.
Интерфакс-Украина, Украинская правда
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