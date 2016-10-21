Суд у справі Кононенка-Абромавичуса відбудеться в листопаді
Позов заступника голови фракції "БПП" Ігоря Кононенка до екс-міністра економрозвитку Айвараса Абромавичуса про захист честі та гідності Печерський райсуд розгляне 23 листопада.
Відповідна інформація розміщена на сайті суду.
Засідання розпочнеться о 11.00 23 листопада. Розглядатиме справу Катерина Москаленко.
Як відомо, 3 лютого 2016 року міністр економічного розвитку і торгівлі Абромавичус заявив про рішення подати у відставку через відсутність підтримки та активну протидію проведенню його командою реформ.
Міністр звинуватив народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Ігоря Кононенка у блокуванні роботи МЕРТ і чиненні тиску.
Детективи НАБУ заявили, що не знайшли фактів незаконного впливу Кононенка на Айвараса Абромавичуса.
Інтерфакс-Україна, Українська правда
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