ГПУ ждет разрешения суда на заочное расследование против Курченко

Генеральная прокуратура в ближайшее время может получить разрешение суда на проведение заочного расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко и бывшего заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Кацубы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ

"В ближайшее время планируется получение разрешения суда на проведение специального судебного производства (заочное осуждение) в отношении Сергея Курченко, Сергея Кацубы и других участников преступной организации экс-президента Виктора Януковича", - сообщает ГПУ.

По данным Генпрокуратуры, они скрываются от органов досудебного расследования и суда на территории РФ.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении бывшего заместителя председателя НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубы.

Как сообщалось, гепрокурор Юрий Луценко заявил, что сумма ущерба, нанесенного деятельностью фирм, имеющих отношение к бывшему министру доходов и сборов Александра Клименко и бизнесмену Сергею Курченко,составляет 198 млрд гривен.

Экономическая правда