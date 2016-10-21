ГПУ ждет разрешения суда на заочное расследование против Курченко

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Пятница, 21 октября 2016, 20:42

Генеральная прокуратура в ближайшее время может получить разрешение суда на проведение заочного расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко и бывшего заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Кацубы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ

"В ближайшее время планируется получение разрешения суда на проведение специального судебного производства (заочное осуждение) в отношении Сергея Курченко, Сергея Кацубы и других участников преступной организации экс-президента Виктора Януковича", - сообщает ГПУ.

По данным Генпрокуратуры, они скрываются от органов досудебного расследования и суда на территории РФ.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении бывшего заместителя председателя НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубы.

Как сообщалось, гепрокурор Юрий Луценко заявил, что сумма ущерба, нанесенного деятельностью фирм, имеющих отношение к бывшему министру доходов и сборов Александра Клименко и бизнесмену Сергею Курченко,составляет 198 млрд гривен.

Экономическая правда

Темы: Генпрокуратура Курченко
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