ГПУ чекає дозволу суду на заочне розслідування проти Курченка

Генеральна прокуратура найближчим часом може отримати дозвіл суду на проведення заочного розслідування стосовно бізнесмена Сергія Курченка та колишнього заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Кацуби.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ

"Найближчим часом заплановано отримання дозволу суду на проведення спеціального судового провадження (заочне засудження) відносно Сергія Курченка, Сергія Кацуби та інших учасників злочинної організації екс-президента Віктора Януковича", - повідомляє ГПУ.

За даними Генпрокуратури, вони переховуються від органів досудового розслідування та суду на території РФ.

Раніше стало відомо, що Генеральна прокуратура завершила розслідування кримінального провадження щодо колишнього заступника голови НАК "Нафтогаз України" Олександра Кацуби.

Як повідомлялося, гепрокурор Юрій Луценко заявив, що сума збитків, завданих діяльністю фірм, що мають відношення до колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка і бізнесмена Сергія Курченка, становить 198 млрд гривень.

Економічна правда