В МИД РФ из-за санкций заявили, что США хотят "окончательно разрушить отношения"

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Суббота, 22 октября 2016, 14:25

Администрация США, заявляя о возможности введения новых санкций против РФ, видимо имеет целью окончательное разрушение отношений с Россией.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление представителя Белого дома Джоша Эрнеста, что США рассматривают возможность новых санкций против РФ, пишет РИА Новости.

"Впечатление такое, что никаких других вопросов, кроме задачи, судя по всему, окончательно разрушить отношения с РФ, которая стоит перед администрацией США, чтобы потом потребовались долгие годы для их восстановления - уже нет. Она (администрация) себе никаких других целей не ставит", - заявил Рябков.

Он добавил, что Москва найдет способ ответить на возможные новые санкции со стороны США так, что баланс будет "не в пользу Вашингтона".

"У нас нет никаких встречных сигналов. Потому что все, что на эту тему следовало сказать, адресуя эти сигналы Вашингтону, уже сказано (российской стороной) на всех уровнях", - отметил Рябков.

Темы: санкции Росcия США Сирия
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IP: 93.72.102.---Spirito22.10.2016 15:17
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